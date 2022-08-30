Студент зі Львівщини отримав 9 років тюрми за ДТП на татовій машині

Самбірський районний суд призначив 9 років позбавлення волі 19-річному студенту за смертельну ДТП. Володимир Пацула у нетверезому стані сів за кермо батьківського мікроавтобуса та вчинив ДТП з двома загиблими. Окрім того родичі загиблих відсудили у юнака 1,7 млн моральної компенсації, повідомляє Zaxid.Net.

ДТП трапилась 6 червня 2021 року біля села Бабина на трасі Львів–Самбір–Ужгород. 18-річний студент коледжу Володимир Пацула, керуючи мікроавтобусом Volkswagen Transporter, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ- 21093.

Внаслідок ДТП загинув 20-річний водій ВАЗу та його 16-річний пасажир. Водій та троє пасажирів Volkswagen віком 17, 18 та 28 років отримали травми різного ступеню. Також травми отримав один пасажир ВАЗу.

Як з’ясували поліцейські, Володимир Пацула не мав водійського посвідчення та сів за кермо у нетверезому стані.

Суддя Ганна Карнасевич, яка розглядала цю справу, визнала Володимира Пацулу винним у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Вона призначила йому 9 років ув’язнення. Окрім того, суд задовольнив цивільні дозволи родичів загиблих у ДТП і зобов’язав Володимира Пацулу сплатити їм моральну компенсацію на загальну суму 1,7 млн грн.

Цей вирок ще не набрав законної сили, бо не минуло 30 днів з моменту його оголошення, передбачені на подання апеляції.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у ДТП поблизу Самбора загинули двоє людей, ще четверо – травмовані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.