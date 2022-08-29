Нову зустріч у форматі «Рамштайн» проведуть 8 вересня

П’ята зустріч Контактної групи щодо оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 8 вересня у Німеччині. Про це повідомило Командування ВПС США в Європі та Африці.

Учасники «Рамштайн-5» знову зберуться на німецькій авіабазі «Рамштайн» у четвер, 8 вересня. Заплановано, що на зустріч прибуде й міністр оборони США Ллойд Остін.

«Ллойд Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та різних проблем безпеки, з якими зустрічаються союзники та партнери США», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, остання зустріч у форматі «Рамштайн» відбулась 20 липня в онлайн-форматі.

Нагадаємо, першу зустріч щодо України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині США зібрали 26 квітня. Тоді Штати й створили центр управління, який керує мережею з понад 45 країн-партнерів і союзників, які надають допомогу Україні.

Незабаром після цієї зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перехід ЗСУ на зброю НАТО. А в Офісі президента зауважили, що після зустрічі на базі «Рамштайн» становище України суттєво посилюється.

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