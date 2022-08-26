Після ударів ЗСУ окупанти вже не можуть користуватись Дар’ївським мостом

На Херсонщині українські військові знову вдарили по Дар’ївському мосту, що веде через річку Інгулець. Тепер окупанти не можуть його використовувати. Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ продовжують виконувати вогневі завдання на півдні України, в тому числі й щодо забезпечення контролю над Дар’ївським мостом. Він розташований у селі Дар’ївка Херсонської області і пролягає над річкою Інгулець.

Після чергових ударів українські військові кажуть, що зуміли зупинити його експлуатацію.

Зазначимо, що Дар’ївський міст російські війська використовували для перекидання техніки у тимчасово окуповані райони Херсонської області. Бити по ньому ЗСУ почали наприкінці липня.

Також вранці 26 серпня українська авіація нанесла удар по району зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога поблизу Високопілля, що фактично на межі Херсонської й Дніпропетровської областей.

Наразі підтверджені втрати окупантів за ніч складають 27 військових та мобільний міномет калібру 120 мм. Решту втрат ще розвідують.

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