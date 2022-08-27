85-річний сумчанин продав квартиру, щоб допомогти ЗСУ

85-річний сумчанин Микола Іванович, втративши дружину і сина, вирішив продати свою квартиру і дачну ділянку, а отримані гроші віддати на потреби Збройних Сил України. Про це йдеться на сторінці благодійного громадського фонду «Суми» у Facebook.

Микола Іванович все своє життя прожив у Сумах. Цього літа у нього померла дружина, перед тим – син. Тому чоловік вирішив продати своє майно, аби допомогти українській армії.

35 тисяч доларів, отримані від продажу своєї квартири і дачної ділянки, пенсіонер віддав волонтерам. У пошуку надійної організації йому допомогла племінниця.

У благодійному фонді «Суми» кажуть, що неабияк розчулені вчинком Миколи Івановича й обіцяють: знайдуть гідне застосування коштам. За них планують здійснити окрему цільову закупівлю, щодо якої вже почали консультації з військовими.

Сам пан Микола каже, що гроші від продажу власної нерухомості йому не потрібні, а на життя йому вистачає пенсії. Чоловік 46 років пропрацював на заводі імені Фрунзе.

Львівський портал також писав про 83-річного чоловіка з Буковини, який на початку повномасштабного вторгнення росії пожертвував на ЗСУ всі свої заощадження – 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів.

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