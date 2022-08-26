У мерії ще не знають, хто розбирав сусідню стіну із будинком, що завалився

Впродовж дня на місці обвалу житлового будинку на проспекті Свободи, 23 будуть встановлювати причини обвалу. У мерії ще не знають, хто проводив будівельні роботи у сусідньому будинку, де розбирали дотичну стіну, що могло стати причиною падіння будівлі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, впродовж місяця у сусудньому будинку розбирали стіну, яка була опорою будинку, що розвалився. Ім’я компанії, і хто проводив ці роботи – досі невідомо.

«В дворі сусіднього будинку (просп. Свободи, 21) проводились будівельні роботи. Там є декларація на початок виконання ремонтних робіт. Зі слів мешканців, місяць будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку №23, і була опорою цього будинку. Це могло зменшили несучу здатність будівлі і призвести до обвалу. Але наголошую, висновки має зробити проєктна компанія, яка сьогодні буде працювати на місці. Зараз з’ясовуємо інформацію, яка саме компанія проводила роботи та кому належить ця ділянка, де вони проводились», – додала заступниця мера Львова.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у центрі Львова обвалився житловий будинок.

Обвал будинку в центрі Львова «розпочався» із просідання дверей, в одній із квартир. Це помітили її жителі, що й врятувало життя усім іншим.

Фото: ЛМР

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