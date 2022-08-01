У Запорізькій області окупанти шукають масовку для акцій за «референдум»

Для того, аби влаштовувати акції на підтримку псевдореферендуму на окупованій частині Запорізької області загарбники шукають масовку. А в Бердянську відкрили рекрутинговий центр для колаборантів. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Колаборантів, які будуть створювати масовку на так званих «спонтанних акціях» на підтримку проведення «референдуму», активно шукають у великих населених пунктах південної частини Запорізької області. Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, сприятиме зменшенню рівня незадоволення війною, а також дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян рф.

За даними розвідки, для проведення піар-акцій псевдореферендуму у Мелітополь вже навіть прибули російські фахівці. Крім того, у Бердянську відкрили рекрутинговий центр для охочих співпрацювати з окупаційною владою (колаборантів).

«Втім охочих небагато, навіть незважаючи на серйозні «матеріальні стимули». З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити «активістів» з території окупованого Криму», – йдеться у повідомленні.

На окуповані території України загарбники продовжують завозити свої «гуманітарні вантажі» з рф. Але для того, щоб отримати гуманітарку або грошову компенсацію, потрібно брати участь у так званих «акціях підтримки» окупаційного режиму та надавати особисті паспортні даних.

Для координації дій створено громадський рух «Мы вместе с россией»». Його завдання – організація проплачених «масових акцій на підтримку референдуму».

Курувати розподілом «гуманітарки» та проведенням акцій призначають місцевих жителів із проросійськими поглядами і представників партії «єдина росія».

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