На Запоріжжі оголосили про початок підготовки до «референдуму»

Окупаційна «влада» Запорізької області оголосила про початок підготовки до «референдуму» для приєднання до РФ. Про це пише російське пропагандистське видання «РИА Новости».

Так, самопроголошений «голова» окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов підписав розпорядження щодо початку підготовки псевдореферендуму. Про це він оголосив на «Форумі громадськості “Ми разом із Росією”».

Учасників форуму запитали чи згодні вони на проведення «референдуму» щодо приєднання до Росії і, ймовірно, всі присутні підійняли руки.

Як повідомляв Львівський портал раніше, колаборантів, які будуть створювати масовку на так званих «спонтанних акціях» на підтримку проведення «референдуму», активно шукають у великих населених пунктах південної частини Запорізької області.

На думку представників окупаційних адміністрацій, це сприятиме зменшенню рівня незадоволення війною, а також дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян РФ.