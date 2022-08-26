Молодий чоловік «докупив» двох малюків, щоб виїхати за кордон

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники Львівського загону викрили чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Як підставу для перетину кордону, в умовах режиму воєнного стану, 30-річний українець пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей.

Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірені копії свідоцтв про народження двох півторарічних дітей містять ознаки підробки. Згодом чоловік зізнався, що придбав ці документи через телеграм канал за 120 000 гривень.

За фактом використання підробленого документа прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали «багатодітного татуся».

Варто додати, що це не перший інцидент із «купівлею» дітей для перетину кордну. Раніше повідомлялось, що 43-річний чоловік «купив» третю дитину щоб виїхати за кордон.

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