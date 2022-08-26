ОСТАННІ НОВИНИ

Молодий чоловік «докупив» двох малюків, щоб виїхати за кордон

Андрій Котенський

|

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники Львівського загону викрили чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Як підставу для перетину кордону, в умовах режиму воєнного стану, 30-річний українець пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей.

Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірені копії свідоцтв про народження двох півторарічних дітей містять ознаки підробки. Згодом чоловік зізнався, що придбав ці документи через телеграм канал за 120 000 гривень.

За фактом використання підробленого документа прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали «багатодітного татуся».

Варто додати, що це не перший інцидент із «купівлею» дітей для перетину кордну. Раніше повідомлялось, що 43-річний чоловік «купив» третю дитину щоб виїхати за кордон.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал