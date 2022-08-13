Чоловік «купив» третю дитину щоб виїхати за кордон

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники Львівського загону викрили чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західного кордону.

Як підставу для перетину кордону, в умовах воєнного стану, 43-річний українець пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Утім, під час перевірки встановили, що нотаріально завірена копія свідоцтва про народження 5-річної дитини містить ознаки підробки.

Згодом чоловік зізнався охоронцям кордону, що придбав цей документ через телеграм канал за 1 000 доларів США.

За фактом використання підробленого документа прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали «багатодітного татуся».

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