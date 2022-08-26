Житель Львівщини продавав автомобілі, які ввозили для ЗСУ

Житель Львівщини організував злочинну схему, за якою автомобілі ввозили з-за кордону для ЗСУ, але потім успішно продалися для власного збагачення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець Львівщини ввозив в Україну автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для потреб української армії. Однак, замість того, щоб передати машини ЗСУ, зловмисник успішно продавав їх на сайті з продажу автомобілів.

«Автомобілі оформлялися на адресу благодійного фонду для потреб військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавалися стороннім особам через сайт з продажу автомобілів «Auto.Ria», з метою власного збагачення. Так, за суму понад 17 тис доларів США він разом зі спільниками незаконно продав чотири джипи», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На разі триває досудова розслідування. Правоохоронці також з’ясовують причетність інших осіб до злочину.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне отримання прибутку з гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади ще три роки та з конфіскацією майна.

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