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ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник

Ольга Денисяка

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Українські захисники знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

«Безпілотник збив підрозділ радіоелектронної боротьби десантно-штурмових військ ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Підрозділами радіоелектронної боротьби ДШВ ЗСУ виведено з ладу ще один російський БПЛА “Орлан-10”.

Нагадаємо, майже за пів року війни в Україні росія втратила більше 800 своїх безпілотників, 234 літаки, 202 вертольоти та понад 45 тисяч своїх військових.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть якраз на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

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