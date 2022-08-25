ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та 3 гелікоптера

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 45 850 військових, 1 929 танків, 234 літаки та 202 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 25 серпня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 45 850 (+150) осіб,

танків ‒ 1 929 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од,

артилерійських систем – 1037 (+1) од,

РСЗВ ‒ 272 (+6) од,

засоби ППО ‒ 148 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+4) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 160 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 828 (+9),

Крилаті ракети – 196 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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