ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та 3 гелікоптера

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 45 850 військових, 1 929 танків, 234 літаки та 202 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 25 серпня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 45 850 (+150) осіб,
- танків ‒ 1 929 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од,
- артилерійських систем – 1037 (+1) од,
- РСЗВ ‒ 272 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 148 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+4) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 160 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 828 (+9),
- Крилаті ракети – 196 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк