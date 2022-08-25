Україна вже повернула з росії 53 дитини

Україна вже змогла повернути з Росії 53 дітей і наразі готує позови проти РФ за фактами так званого «усиновлення» викрадених та вивезених українських дітей. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Українська правда.

За словами міністра, наразі з приводу викрадення дітей на окупованих територіях на гарячу лінію Мінреінтеграції можуть звернутися батьки, родичі чи знайомі.

«Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося інформацію, фіксуємо її, і якщо ми знаходимо дитину на території Російської Федерації, то робимо все, щоб повернути дитину. 53 діток таким чином уже вдалося повернути», – заявила Верещук.

Міністр також додала, що зараз також триває робота щодо позовної діяльності.

Мінреінтеграції фіксує випадки так званого «усиновлення» українських дітей в росії, щоб позиватися і вимагати притягнути до відповідальності росію, бо «це є злочин проти нашої держави, проти наших дітей».

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні зникли безвісти 4 242 дитини, понад 200 – досі шукають. Поліцейські отримали найбільше звернень щодо зникнення дітей у трьох областях – Донецькій, Харківській і Херсонській.

Додамо також, що з 1 серпня почала роботу державна інформаційна платформа «Діти війни», яка допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до росії.

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