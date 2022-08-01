Україна розшукує 203 дітей, більшість із яких зникла в зоні бойових дій

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні зникли безвісти 4 242 дитини, понад 200 – досі шукають. Поліцейські отримали найбільше звернень щодо зникнення дітей у трьох областях – Донецькій, Харківській і Херсонській. Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Укрінформ.

«Якщо говорити про ті звернення, які надходять до підрозділів НПУ щодо зникнення дітей, то найбільше таких звернень надходило за період (повномасштабної — ред.) війни з Донецької, Харківської та Херсонської областей», – зазначила Павліченко.

За її словами, станом на 1 серпня до органів Національної поліції України (НПУ) за період повномасштабної війни надійшли звернення про безвісти зникнення 4 242 дітей, і 4 039 дітей вже розшукано, що становить загалом понад 95%.

«Проте, досі в активному розшуку перебувають 203 дитини, і більша частина з цих дітей, що ми розуміємо, зникли на території бойових дій, але розшук цих дітей, зокрема, продовжується», – зазначила Павліченко.

При цьому заступниця міністра сказала, що в умовах воєнного стану порядок дій підрозділів НПУ не змінився, як не змінився загалом і порядок визнання безвісти зниклими дітей, щодо яких немає відомостей про їхнє місце перебування. Тож інформація щодо цього, яка надходить на лінію 102, вона реєструється і передається до підрозділів теруправління поліції.

Водночас, як повідомили Львівському порталу в Національному інформаційному бюро, з 1 серпня почала роботу державна інформаційна платформа «Діти війни», яка допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до росії.

«Діти війни» – це єдина платформа, яка надає актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Російської Федерації проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані) та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Кількісні показники щодня оновлюють відповідні державні органи.

Завдяки платформі можна повідомити про дитину, яка загубилася; про злочин, скоєний проти дитини; якщо знайшлась дитина без супроводу дорослих; якщо стало відомо про факт депортації дитини; про примусову зміну громадянства та документів дитини; про інші порушення прав дитини під час війни. Зареєстровані за фактом будь-якого порушення прав і свобод дитини звернення автоматично отримуються та опрацьовуються відповідними відомствами.

Як повідомляв Львівський портал, внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали більше тисячі дітей.

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