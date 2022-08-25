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Над тимчасово окупованими містами підняли прапори України

Ольга Денисяка

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24 серпня, в День Незалежності України, над тимчасово окупованими російськими загарбниками містами замайоріли прапори України. Про це йдеться в Телеграмі Головного управління розвідки Міноборони України.

Партизани на тимчасово окупованих територіях України привітали українців із Днем Незалежності України. У низці міст на Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Луганщині та Криму підняли українські стяги. 

«Рух Опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі. Рух Опору передає вітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Криму. Незламним людям незламної країни!», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що партизани також розмістили на вулицях тимчасово окупованих міст патріотичні листівки.

«Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці», – йдеться на них.

Подібну акцію рух організував й у День державного прапора.

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