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Партизани привітали тимчасово окуповані міста з Днем Незалежності

Анастасія Диняк

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Партизани на тимчасово окупованих територіях України привітали українців із Днем Незалежності України. У низці міст на вулицях з’явилися патріотичні листівки. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

Так, рух «Народний спротив України» розмістив листівки у Херсоні, Бердянську, Таврійську, Каховці та Новій Каховці.

«Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці», – йдеться на них.

Окрім того, у розвідці зазначили, що партизанський рух активно допомагає боротися з ворогом й іншими способами. Зокрема партизани діють в тилу ворога і передають координати важливих військових об’єктів та дислокацію російських військ Збройним силам України.

Нагадаємо, подібну акцію рух організував й у День державного прапора.

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