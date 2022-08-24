Партизани привітали тимчасово окуповані міста з Днем Незалежності

Партизани на тимчасово окупованих територіях України привітали українців із Днем Незалежності України. У низці міст на вулицях з’явилися патріотичні листівки. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.
Так, рух «Народний спротив України» розмістив листівки у Херсоні, Бердянську, Таврійську, Каховці та Новій Каховці.
«Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці», – йдеться на них.
Окрім того, у розвідці зазначили, що партизанський рух активно допомагає боротися з ворогом й іншими способами. Зокрема партизани діють в тилу ворога і передають координати важливих військових об’єктів та дислокацію російських військ Збройним силам України.
Нагадаємо, подібну акцію рух організував й у День державного прапора.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк