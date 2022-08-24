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«Укрпошта» випустила поштові марки до Дня Незалежності

Анастасія Диняк

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«Укрпошта» до Дня Незалежності України випустила мільйон примірників нової поштової марки з шістьма ілюстраціями, які зображають реалії війни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Так, поштовий блок «Вільні. Незламні. Непереможні» – це марка із зображеннями реалій війни Росії проти України.

«Це історія про незламність, про героїв, завдяки яким ми з вами маємо честь жити у найкращій у світі країні – Україні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» оголосила переможця народного голосування за ескіз для поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!».

Переможцем стала робота українського художника Boris Groh. На його ескізі зображений український військовий, який показує середнього пальця військовому кораблю.

Окрім того, 23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру «Москва», «Укрпошта» випустила марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!».

Згодом українці обрали дизайн нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України». За переможний варіант проголосували понад 40% опитаних.

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