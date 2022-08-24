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У привітанні українців Столтенберг процитував Тараса Шевченка

Наталя Дуляба

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців із Днем Незалежності. У своєму зверненні він процитував відомий вірш Тараса Шевченка і таким чином запевнив, що Північноатлантичному альянсу не однаково на війну в Україні. Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Звертаючись до українського народу, Єнс Столтенберг процитував вірш «Мені однаково» Тараса Шевченка: «Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені». Таким чином він продемонстрував, що НАТО не байдуже на повномасштабну війну, яку розпочала росія.

«Не однаково це і для НАТО. Віна росії проти України – це наймасштабніша криза європейської безпеки з часів Другої світової війни. ЗСУ і весь український народ демонструють надзвичайну мужність і рішучість. Разом із президентом Володимиром Зеленським ви надихаєте весь світ», – сказав Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО висловив захоплення усіма українцями, які боронять власну землю, відстоюють свободу і краще майбутнє для своїх рідних, та запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Альянсу.

«Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. На саміті НАТО у  Мадриді лідери держав чітко заявили, що сильна, незалежна Україна відіграє ключову роль для забезпечення стабільності в Євроатлантичному регіоні. Україна повинна перемогти! Україна переможе», – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, з Днем Незалежності українців також привітав й голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Він висловив захоплення тим, як ЗСУ ведуть бойові дії, та заявив, що Україна переможе у війні, яку розпочала рф.

У Великобританії українців привітали виконанням пісні «Стефанія». Її зіграв Оркестр шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру. Також звернення до українського народу записав і прем’єр Боріс Джонсон.

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