ОСТАННІ НОВИНИ

Ваша сила та стійкість вразила світ: у НАТО привітали українців із Днем Незалежності

Наталя Дуляба

|

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер звернувся до українців, аби висловити свою підтримку у боротьбі з російськими окупантами, та привітати з Днем Незалежності. Відповідне відео опублікувало управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Роб Бауер відзначив відвагу і мужність українського народу, а також додав, що під керівництвом президента Володимира Зеленського й Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Україна «фундаментально змінила сучасні бойові дії».

«З вашим стратегічним баченням та практичною тактичною майстерністю ви знову і знову переграєте вашого супротивника. російські сили не мають згадки, за що вони воюють. Ви знаєте! Ви боретеся за саму цивілізацію. Ваша сила та стійкість вразили світ.

Ми бачимо це на прикладі українського солдата, який підірвав себе разом з генічеським мостом, щоб не допустити просування російських військ. Ми бачимо це в тому, з якою блискавичною швидкістю та ефективністю українські військові опановують нові озброєння. Ми бачимо це в тисячах добровольців, які вирішили воювати пліч-о-пліч з вами. Ми бачимо це в “армії звичайних українців”, що робить все можливе, щоб допомогти, навіть прибираючи міни голими руками», – сказав голова Військового комітету НАТО.

Водночас він додав, що Україна переможе у боротьбі з росією, і на шляху до цієї перемоги вона може розраховувати на підтримку НАТО.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал