Ваша сила та стійкість вразила світ: у НАТО привітали українців із Днем Незалежності

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер звернувся до українців, аби висловити свою підтримку у боротьбі з російськими окупантами, та привітати з Днем Незалежності. Відповідне відео опублікувало управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Роб Бауер відзначив відвагу і мужність українського народу, а також додав, що під керівництвом президента Володимира Зеленського й Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Україна «фундаментально змінила сучасні бойові дії».

«З вашим стратегічним баченням та практичною тактичною майстерністю ви знову і знову переграєте вашого супротивника. російські сили не мають згадки, за що вони воюють. Ви знаєте! Ви боретеся за саму цивілізацію. Ваша сила та стійкість вразили світ. Ми бачимо це на прикладі українського солдата, який підірвав себе разом з генічеським мостом, щоб не допустити просування російських військ. Ми бачимо це в тому, з якою блискавичною швидкістю та ефективністю українські військові опановують нові озброєння. Ми бачимо це в тисячах добровольців, які вирішили воювати пліч-о-пліч з вами. Ми бачимо це в “армії звичайних українців”, що робить все можливе, щоб допомогти, навіть прибираючи міни голими руками», – сказав голова Військового комітету НАТО.

Водночас він додав, що Україна переможе у боротьбі з росією, і на шляху до цієї перемоги вона може розраховувати на підтримку НАТО.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.