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РФ витратила на війну з Україною вже понад 16 млрд доларів

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення на території України Росія втратила вже 12 142 одиниці техніки на загальну суму 16,6 мільярдів доларів. Про це пише Forbes.

Так, українські військові встигли ліквідувати майже 2 тисячі танків, 234 літаки та 15 кораблів. Найбільшою втратою Росії досі лишається флагман чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва» вартістю 750 мільйонів доларів. Окрім того, на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна ще на 165 мільйонів.

Також російська армія втратила десантний літак Іл-76 за 86 мільйонів доларів, який українські сили ППО збили наприкінці лютого над Васильковом на Київщині.

Десантний корабель «Саратов» за 75 мільйонів доларів став ще однією великою втратою ворога. По ньому вдарили у порту окупованого Бердянська.

Нагадаємо, ведення одного дня війни проти України РФ обходиться орієнтовно у 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть на снаряди і ракети.

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