РФ витратила на війну з Україною вже понад 16 млрд доларів

Від початку повномасштабного вторгнення на території України Росія втратила вже 12 142 одиниці техніки на загальну суму 16,6 мільярдів доларів. Про це пише Forbes.

Так, українські військові встигли ліквідувати майже 2 тисячі танків, 234 літаки та 15 кораблів. Найбільшою втратою Росії досі лишається флагман чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва» вартістю 750 мільйонів доларів. Окрім того, на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна ще на 165 мільйонів.

Також російська армія втратила десантний літак Іл-76 за 86 мільйонів доларів, який українські сили ППО збили наприкінці лютого над Васильковом на Київщині.

Десантний корабель «Саратов» за 75 мільйонів доларів став ще однією великою втратою ворога. По ньому вдарили у порту окупованого Бердянська.

Нагадаємо, ведення одного дня війни проти України РФ обходиться орієнтовно у 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть на снаряди і ракети.