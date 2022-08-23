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ЗСУ знищили ще два склади з боєприпасами і командний пункт росіян

Ольга Денисяка

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23 серпня на південному напрямку українські захисники вдарили по складах з боєприпасами та командному пункту парашутно-десантного полку росії. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

Так, ракетно-артилерійські підрозділи знищили склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному.

За попередніми даними втрати ворога становлять 23 військових, один танк Т-72 та легкий броньований тягач. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Загадом у командуванні обстановку на південнобузькому напрямку називають стабільно напруженою але контрольованою.

«Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом ночі двічі атакував гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав. Реактивними системами залпового вогню “Град” обстріляний Марганець. Частково зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено водогін та газогін. Поранено 2 цивільні особи», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 45 550 військових, 1 921 танк, 234 літаки та 198 гелікоптерів.

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