ЗСУ збили ще один російський «Алігатор»

23 серпня українські захисники збили ворожий гелікоптер К-52 «Алігатор». Про це йдеться у Facebook Об’єднаних сил.

У повідомленні йдеться лише про те, що вертоліт збили на День Державного прапора України. Інші деталі наразі не розкривають.

«В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили вертоліт К-52», – повідомили об’єднані сили.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні щонайменше 234 літаки та 198 гелікоптерів

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