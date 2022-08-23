Втрати Росії перевищили 45 500 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 45 550 військових, 1 921 танк, 234 літаки та 198 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 23 серпня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 45 550 (+150) осіб,

танків ‒ 1 921 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,

артилерійських систем – 1033 (+1) од,

РСЗВ ‒ 266 (+0) од,

засоби ППО ‒ 146 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 198 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2),

Крилаті ракети – 196 (+2);

Спеціальна техніка ‒ 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.