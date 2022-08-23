Втрати Росії перевищили 45 500 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 45 550 військових, 1 921 танк, 234 літаки та 198 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 23 серпня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 45 550 (+150) осіб,
- танків ‒ 1 921 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,
- артилерійських систем – 1033 (+1) од,
- РСЗВ ‒ 266 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 146 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 198 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2),
- Крилаті ракети – 196 (+2);
- Спеціальна техніка ‒ 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк