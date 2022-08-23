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На Львівщині взяли під варту мешканку Донеччини, яка підтримувала агресію рф

Ольга Денисяка

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Мешканку Донеччини, яка на початку повномасштабного вторгнення переселилась на Львівщину, підозрюють у публічному запереченні збройної агресії росії проти України. Про це Львівському порталу повідомили в відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканка Донеччини на початку серпня евакуювалась на Львівщину, де на особистій сторінці в забороненій соціальній мережі «Вконтакте» поширювала інформацію, в яких заперечувала здійснення збройної агресії рф проти України та вихваляла дії окупантів на території України.

Також підозрювана висловлювався на підтримку країни-агресора, глорифікуючи «досягнення» влади рф та поширювала заклики до припинення існування України.

Жінці повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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