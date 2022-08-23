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До Києва прибув президент Польщі

Анастасія Диняк

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Президент Польщі Анджей Дуда на запрошення Володимира Зеленського прибув до столиці України. Про це повідомили у канцелярії польського президента.

Так, у вівторок, 23 серпня, Дуда прибув до столиці України. Посадовець візьме участь у другому саміті Кримської платформи.

«Під час візиту відбудуться двосторонні переговори президентів і делегацій, присвячені ситуації в Україні, підтримці у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, двосторонньому співробітництву», — йдеться в повідомленні.

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