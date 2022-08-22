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На Львівщині керівник благодійного фонду продавав авто для ЗСУ

Анастасія Диняк

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На Львівщині затримали керівника благодійного фонду, який продавав автомобілі, привезені з-за кордону нібито для ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, керівник одного з благодійних фондів на Львівщині ввозив в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для українських військових. Далі ж чоловік продавав автомобілі стороннім особам.

Затримали зловмисника під час спроби продажу трьох автівок. Їхня загальна вартість становить понад півмільйона гривень.

Чоловіку повідомили про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Йому загрожує до семи років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного злочину.

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