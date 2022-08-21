Ворожий обстріл Дніпропетровщини: є поранені. Оновлено

У неділю, 21 серпня, російські окупаційні війська обстріляли з «Ураганів» Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, потім вона зросла до сімох осіб. Одна особа загинула. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у своєму Telegram.

Зеленодольська громада розташована відразу на межі Дніпропетровської та Херсонської областей. Поруч – Криворізька ТЕС.

Внаслідок ворожого обстрілу громади постраждали шестеро місцевих жителів, серед них – одна дитина. Дані про поранених уточнюються.

ОНОВЛЕНО: станом на 19:45 год., за даними Миколи Лукашука, кількість поранених зросла до сімох осіб. Серед них є 9-річний хлопчик. Одна людина, 59-річна жінка, загинула. Вона мала осколкове поранення у спину.

російський «Ураган» також пошкодив житлові будинки та дитсадок.

Нагадаємо, відразу неподалік цієї громади окупанти йшли штурмом, однак ЗСУ його відбили.

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Фото: Микола Лукашук