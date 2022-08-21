Деякі громади в Україні вводять нові сигнали повітряної тривоги, – РНБО

Через ядерний шантаж росії деякі територіальні громади в Україні вводять кілька сигналів повітряної тривоги, які сповіщатимуть про різні види небезпеки. Про це йдеться у Facebook Центру протидії дезінформації, що діє при РНБО.

Так, деякі громади вирішили ввести кілька сигналів тривоги, зважаючи на загострення ядерного шантажу росії. Вочевидь, в РНБО мають на увазі ситуацію довкола Запорізької АЕС і, відповідно, йдеться про територіальні громади, розташовані на підконтрольній Україні частині Запорізької області та сусідніх регіонів.

Введені у деяких громадах нові сигнали повітряної тривоги:

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги зазвичай безперервно лунають сирени щонайменше 30 секунд поспіль.

Із початком повномасштабного російського вторгнення у містах і селах України, крім сирен, офіційно дозволили бити у дзвони, аби повідомити населення про повітряну тривогу. Таким чином система оповіщення мала стати більш ефективною.

Нагадаємо, українців закликають дотримуватись правил безпеки і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, особливо 23-24 серпня. У ці дні, кажуть в Офісі президента, російські окупаційні війська спробують обстріляти низку українських міст, щоб компенсувати свої невдачі на війні і відплатити за «бавовну» в Криму.

Президент Володимир Зеленський теж вважає, що до Дня Незалежності України росія може вчинити «щось особливо гидке й жорстоке».

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