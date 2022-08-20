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Обстріл гуртожитку Харкова: знайшли тіла ще трьох загиблих

Ольга Денисяка

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20 серпня на місці обстрілу гуртожитку у Харкові рятувальники знайшли ще три тіла загиблих. Про це йдеться в Телеграмі міськради Харкова.

Зазначається, що один із загиблих чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Працівники ДСНС досі продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Тепер кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.

Нагадаємо, 18 серпня росіяни знову обстріляли Харків. У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверховий гуртожиток. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, там загинули 2 людини загинули, 18 – отримали поранення, в тому числі 2 дитини.

Серед загиблих була й мати спортсменки Катерини Табашник.

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