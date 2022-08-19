У Львові збудують приватну клініку з підземним паркінгом

На вулиці Юрія Руфа, 6 у Львові збудують 4-поверховий лікувально-діагностичний центр. Таке рішення у п’ятницю, 19 серпня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

Зазначимо, що вулиця Юрія Руфа – це колишня вулиця Некрасова. Там збудують лікувально-діагностичний центр з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією.

Як повідомила пресслужба мерії, містобудівні умови та обмеження на будівництво отримало ТзОВ «Інсула Інвест».

Візуалізація від забудовника

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Інсула Інвест» – львівська компанія, заснована у 2015 році. Її кінцевим бенефіціаром є львів’янин Олександр Берба.

Олександру Бербі належить також низка будівельних компаній і фірм, що займаються нерухомістю. Всі вони зареєстровані за одними і тими ж адресами: на вул. Стрийській, 33 або на вул. Стрийській, 200-А (корпус 1).

Зазначимо, що ТОВ «Інсула інвест» ще у 2019 році мерія дозволила знести будинок Терлецького на вул. Сахарова, а на його місці спорудити скляні офіси. Через це будівництво у Львові виник скандал.

Також раніше Олександр Берба був керівником будівельної компанії «Авалон Інк», а також мав безпосередній стосунок до низки інших фірм, пов’язаних із нею.

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Фото: Варіанти