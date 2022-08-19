ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові збудують приватну клініку з підземним паркінгом

Ольга Денисяка

|

На вулиці Юрія Руфа, 6 у Львові збудують 4-поверховий лікувально-діагностичний центр. Таке рішення у п’ятницю, 19 серпня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

Зазначимо, що вулиця Юрія Руфа – це колишня вулиця Некрасова. Там збудують лікувально-діагностичний центр з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією.

Як повідомила пресслужба мерії, містобудівні умови та обмеження на будівництво отримало ТзОВ «Інсула Інвест».

Візуалізація від забудовника

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Інсула Інвест» – львівська компанія, заснована у 2015 році. Її кінцевим бенефіціаром є львів’янин Олександр Берба.

Олександру Бербі належить також низка будівельних компаній і фірм, що займаються нерухомістю. Всі вони зареєстровані за одними і тими ж адресами: на вул. Стрийській, 33 або на вул. Стрийській, 200-А (корпус 1).

Зазначимо, що ТОВ «Інсула інвест» ще у 2019 році мерія дозволила знести будинок Терлецького на вул. Сахарова, а на його місці спорудити скляні офіси. Через це будівництво у Львові виник скандал.

Також раніше Олександр Берба був керівником будівельної компанії «Авалон Інк», а також мав безпосередній стосунок до низки інших фірм, пов’язаних із нею.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Варіанти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал