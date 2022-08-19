Близько 700 окупантів хочуть втекти зі фронту

Близько 700 контрактників з 64-ї мотострілецької бригади, яка вчиняла звірства на Київщині, намагаються звільнитись та втікти з України, однак наразі безрезультатно. Про це пише російське видання «Важные истории».

Так, за даними видання, російське командування не виводить з зони бойових дій на території України навіть тих військових, чиї контракти закінчилися ще у травні. Окупантів намагаються утримати обіцянками про підвищення платні з 90 до 120 тисяч рублів на місяць. Однак, навіть попри це, деякі контрактники тікають і їдуть у частину за власні гроші, щоб там написати заяву про звільнення.

«Нереально, скрізь блокпости. Відмовники, які виїжджали, їм підписував рапорт заступник командувача, а наше командування не підписує. Командуванню просто на*** на всіх військовослужбовців», – цитують одного з російських віійськових.

Окрім того, у повідомленні йдеться, що бійці 64-ї мотострілецької бригади підтвердили, що причетні до вбивства цивільних і зазначили, що виконували наказ комбрига Азатбека Омурбекова.

Також окупанти не приховують факти мародерства в Андріївці на Київщині. Зокрема заступник командира по тилу В’ячеслав Клобуков вкрав сервіз, «щоб командування їло з гарного посуду». Росіяни грабували будинки місцевих мешканців: виносили холодильники, ноутбуки і навіть столи та стільці.

Незважаючи на все, командування бригади доповідало вищому керівництву про успіхи у виконанні завдань.