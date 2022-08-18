На Львівщині зʼявиться клініка протезування та реконструкції частин тіла

У Львівській області створять нову спеціалізовану клініку Superhumans Center, яка буде спеціалізуватись на протезуванні та реабілітації постраждалих внаслідок війни українців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Насамперед медзаклад спеціалізуватиметься на реабілітації людей, що постраждали внаслідок російської агресії. Його відкриють на базі однієї з комунальних лікарень Львівщини, втім про яку саме йдеться, наразі не уточняють.

Клініка спеціалізується на протезуванні для дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, а також на лікуванні посттравматичного синдрому.

У Superhumans Center облаштують 100 ліжок, дві операційні палати, велике фізіотерапевтичне відділення. Також тут будуть виготовляти протези.

Зауважимо, що новий медичний центр створюватимуть на кошти міжнародних меценатів та українських спонсорів. При цьому оновлення чекатиме й на саму лікарню, при якій його відкриють.

«Клініка є неприбутковою організацією, яка за договором лізингу проведе модернізацію і устаткування вже чинної комунальної лікарні Львівщини. Згодом можливе масштабування Superhumans на інші регіони України. Бюджетне фінансування клініки на етапі реконструкції не передбачене», – розповіли у Львівській обласній військовій адміністрації.

Приймати пацієнтів Superhumans Center розпочне уже на початку 2023 року. Тут працюватимуть більше ста кращих лікарів зі США та ЄС.

Крім того, при медустанові працюватиме навчальний центр, де українських спеціалістів навчатимуть найкращі медичні фахівці з усього світу.

Під час свого нещодавнього візиту на Львівщину перша леді України Олена Зеленська підтримала ідею створення такої клініки: «Щодня всі ми бачимо страшні наслідки російської агресії. Росія руйнує не лише міста й будинки, вона калічить наших людей – дітей і дорослих. Вони втрачають руки та ноги, зазнають опіків і поранень, у них розвивається посттравматичний стресовий розлад. Але ми цінуємо кожне життя. Ми боротимемося за кожну людину й за те, щоб вона відновилася після будь-якої травми, щоб мала всі можливості для повноцінного та щасливого життя».

До створення спеціалізованої лікарні долучаються зірки та громадські діячі, стаючи її амбасадорами. Вони будуть розповсюджувати інформацію, допомагати залучати кошти та професіоналів до цього проєкту.

Зокрема, співак Стінг і його дружина, кінорежисерка Труді Стайлер, CEO та президент фонду родини Richard Branson Virgin Unite Жан Оельванг, актор Лієв Шрайбер, американський винахідник та інноватор, засновник компанії Not Impossible Мік Ебелінг.

До проєкту долучились і медики: американський черепно-лицевий хірург Пітер Константино, кандидат медичних наук, кардіолог, головний лікар Edem Clinic Олексій Башкирцев.

Проєкт Superhumans створюють за ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один засновник – Філіп Грушко, член Наглядової ради TIS та координатор визначних інвестиційних угод на українському ринку.

Львівський портал також писав, що благодійники вкладуть 1 млн євро у протезну майстерню у Львові. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: ЛОВА