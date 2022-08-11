Благодійники вкладуть 1 млн євро у протезну майстерню у Львові

Мальтійська служба допомоги облаштує у Львові майстерню, де виготовлятимуть протези для ветеранів, що втратили кінцівки на війні. Обсяг інвестицій у цей проєкт становить близько 1 млн євро. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі організації.

Відкриттям протезної майстерні у Львові Мальтійська служба долучається до проєкту Національного реабілітаційного центру «Незламні», який функціонуватиме на базі Першого медоб’єднання (лікарня швидкої допомоги).

Майстерню облаштують у спеціальному мобільному контейнері виробництва компанії Ottobock, яка є світовим лідером у галузі протезування. Для роботи тут встановлять усе необхідне обладнання, а персонал пройде навчання у кращих спеціалістів з ортопедії в Німеччині.

Загалом обсяг інвестицій у створення протезної майстерні у Львові оцінюють в 1 млн євро.

«Мальтійська служба з перших днів війни розгорнула масштабну кампанію допомоги для України. Сьогодні ми розширюємо свою діяльність, щоб допомогти українцям, які втратили кінцівки під час війни. У зв’язку з війною та руйнуванням медичної інфраструктури в багатьох регіонах України сьогодні є потреба збільшити кількість лікарень для швидкого та безкоштовного лікування цих людей», – розповіла програм-директорка Malteser International Жанін Літмайер.

У четвер, 11 серпня, Мальтійська служба допомоги, Львівська міська рада та Перше медичне об’єднання Львова підписали меморандум про співпрацю.

«Перше ТМО – це дуже великі площі, частина з яких вже є перебудована. Ми кожного дня приймаємо поранених і надаємо їм допомогу. Наше завдання – забезпечити весь цикл: і протезування, і виробництво протезів, і всі види реабілітації, і можливість для людей проживання та адаптації до нових умов, маючи протези. Ми говоримо про психологічну, фізичну та соціальну реабілітацію. Весь цей складний комплекс разом називатиметься екосистемою реабілітації “Незламні”», – цитує міського голову Львова Андрія Садового пресслужба мерії.

Додамо, що реалізація цього проєкту відбуватиметься за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та за ініціативи міністра охорони здоров’я Німеччини.

Нагадаємо, на створення реабілітаційного центру «Незламні» у Львові збирають кошти. На це потрібно 77 млн євро. Станом на червень вдалося зібрати перші 2 млн євро. Реквізити для пожертв доступні за цим посиланням.

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