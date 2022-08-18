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У Львові робитимуть бронежилети для дітей, яких вивозитимуть із зони бойових дій

Ірина Марчук

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Львівський Оборонний Кластер виготовлятиме бронежилети для дітей та медиків, яких будуть евакуйовувати із зони бойових дій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

До того ж, ЛОК обшиватиме бронею цивільні автомобілі, які потім відправлять на передову.

«Наші можливості дозволяють виготовляти близько 2 тисяч бронежилетів на добу за фінансової підтримки наших партнерів та волонтерів. Всі бронежилети четвертого класу захисту, які повністю відповідають вимогам ДСТУ. Коли настала війна, ми взяли нашу найкращу модель, трохи спростили її і почали активно виготовляти», – зазначив голова правління Львівського оборонного кластера Максим Плєхов.

Як зазначають у Львівській ОВА, станом на сьогодні, Кластер є одним з найпотужніших підприємств з виробництва бронежилетів.

До слова, від початку війни, ЛОК пошив і передав нашим захисникам вже 80 тис. бронежилетів.

Фото: ЛОК

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