До Львова із зони бойових дій евакуювали ще 363 людини

Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 363 особи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Окрім цього з Донецької та Дніпропетровської областей у Львів евакуювали 14 поранених пацієнтів. Серед них є одна дитина. Стан людей лікарі оцінюють як важкий та середньої важкості. Їх забезпечують усією необхідною допомогою у двох медзакладах Львівської області.

Також чотирма потягами у Перемишль зі Львівщини вирушили 751 людина.

Пункти пропуску у Львівській області на виїзд перетнули 21 тисяча 127 осіб. На в’їзд – 22 тисячі 283 українці.

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