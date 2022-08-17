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До Львова привезли ще 14 важкопоранених жителів Донеччини

Андрій Котенський

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До Львова евакуювали 14 поранених з мінно-вибуховими травмами. Постраждалі з Донеччини прибули до львівських лікарень спеціальним медичним потягом. 12 із них лікуватимуться у Першому медоб’єднанні Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Наймолодшій пацієнтці – 15 років, найстаршій – 86. Усі постраждалі – з мінно-вибуховими та вогнепальними пораненнями. Зараз пацієнтів дообстежують львівські медики, а відтак, їх чекає лікування і тривала реабілітація.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення, лікарі Першого медоб’єднання Львова допомогли близько 4,5 тисячі пацієнтів із травмами війни. А загалом за цей час у Львові понад 90 тисяч українців отримали медичну допомогу (невідкладна і планова допомога, консультації тощо).

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