В Новій Каховці знищили базу окупантів

Збройні сили України знищили базу російських військових в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це йдеться в Телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«За попередньою інформацією це відеопідтвердження влучного “куріння в невстановленому місцю”, яке знаходиться в Новій Каховці», – йдеться в повідомленні.

Також, попередньо з’ясовано, що внаслідок удару вдалось ліквідувати 10-15 російських окупантів, ще стільки ж поранили. Всі дані уточнюються.





Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 17 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 100 військових, 1886 танків та 4162 бойові машини.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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