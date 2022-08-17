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В Новій Каховці знищили базу окупантів

Ольга Денисяка

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Збройні сили України знищили базу російських військових в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це йдеться в Телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«За попередньою інформацією це відеопідтвердження влучного “куріння в невстановленому місцю”, яке знаходиться в Новій Каховці», – йдеться в повідомленні.

Також, попередньо з’ясовано, що внаслідок удару вдалось ліквідувати 10-15 російських окупантів, ще стільки ж поранили.  Всі дані уточнюються.


Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 17 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 100 військових, 1886 танків та 4162 бойові машини.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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