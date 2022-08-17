Втрати рф на війні в Україні перевищили 44 тисячі військових

Станом на ранок 17 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 100 військових, 1886 танків та 4162 бойові машини. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 17 серпня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу ‒ близько 44100 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1886 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4162 (+10) од,
- артилерійських систем – 993 (+4) од,
- РСЗВ ‒ 263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 196 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 792 (+2),
- крилаті ракети ‒ 190 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3054 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 93 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Всі дані ще уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.
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Ольга Денисяка