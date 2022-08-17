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Втрати рф на війні в Україні перевищили 44 тисячі військових

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 17 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 100 військових, 1886 танків та 4162 бойові машини. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 17 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу ‒ близько  44100 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1886 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4162 (+10) од,
  • артилерійських систем – 993 (+4) од,
  • РСЗВ ‒ 263 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 196 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 792 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 190 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3054 (+5) од,
  • спеціальна техніка  ‒  93 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Всі дані ще уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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