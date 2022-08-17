Втрати рф на війні в Україні перевищили 44 тисячі військових

Станом на ранок 17 серпня російська армія втратила на війні в Україні 44 100 військових, 1886 танків та 4162 бойові машини. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 17 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу ‒ близько 44100 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1886 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4162 (+10) од,

артилерійських систем – 993 (+4) од,

РСЗВ ‒ 263 (+0) од,

засоби ППО ‒ 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 196 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 792 (+2),

крилаті ракети ‒ 190 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3054 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 93 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Всі дані ще уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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