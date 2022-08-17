У гуртожитках Львівщини облаштують ще 570 місць для переселенців

На Львівщині створять житло для ще 570 вимушених переселенців. На це виділили 54,4 млн грн. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На цю Програму реалізації інфраструктурних проєктів у Львівській області додатково скерували 54,4 мільйони гривень з обласного бюджету, з них 13,6 мільйонів – допомога Республіки Польща. Водночас в адміністрації не називають підрядні організації, які ведуть роботи.

Кошти підуть на облаштування: 420 додаткових місць у гуртожитках Новороздільського, Олеського та Нижанковицького професійних ліцеїв, гуртожитку у селі Неслухів, а також Роздільському дитячому будинку-інтернаті; 150 додаткових місць у гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу.

За словами Максима Козицького, місця для проживання на Львівщині отримають близько 2700 вимушених переселенців. Сюди заселять тих внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у школах та садочках. А їх потрібно звільнити для того, аби діти з 1 вересня могли почати навчальний рік в очному форматі. Тому чиновники ЛОВА наполягають на тому, аби гуртожитки були готові ще до кінця літа.

Раніше начальник відділу профтехосвіти Львівської ОВА Іван Пикус розповідав, що виділені гроші підуть також на заміну вікон, дверей та на закупівлю меблів. Щодо ремонту як такого, то його роблять у тих частинах гуртожитків, які досі не були задіяні.

При цьому у гуртожитках на Львівщині переселенці не житимуть постійно. По завершенню воєнного стану їм дадуть час на те, аби з’їхати. Надалі у відремонтованих кімнатах зможуть мешкати студенти.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.