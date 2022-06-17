Гуртожитки для переселенців Львівщина відремонтує за 54 млн грн

Львівщина взялась ремонтувати гуртожитки, аби заселити туди українців, що змушені були втікати зі свого дому через війну. На необхідні роботи у 17 гуртожитках область витратить більше 54 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації.

Йдеться про 17 гуртожитків вишів і закладів профтехосвіти, що розташовані у Бориславі, Стебнику, Новому Роздолі, Стрию, Червонограді, Миколаєві, Сокалі, Новояворівську, Белзі, а також в смт Меденичі та селі Погірці.

Як пояснюють в обласному департаменті економічної політики, при виборі об’єктів зважали на обсяг необхідних робіт. Тобто гуртожитки повинні при мінімальних затратах якнайшвидше забезпечити проживання для максимальної кількості переселенців. Також враховували територіальне розміщення, аби поблизу була соціальна інфраструктура.

Після ремонту у всіх вибраних гуртожитках з’явиться більше тисячі додаткових місць. Сюди заселять тих внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у школах та садочках. А їх потрібно звільнити для того, аби діти з 1 вересня могли почати навчальний рік в очному форматі. Тому чиновники ЛОВА наполягають на тому, аби гуртожитки були готові ще до кінця літа.

На ремонти в обласному бюджеті передбачили понад 54 млн грн. Водночас в адміністрації не називають підрядні організації, які ведуть роботи. Львівський портал звернувся у Львівську ОВА з проханням уточнити підрядників і наразі очікує на відповідь.

Раніше начальник відділу профтехосвіти Львівської ОВА Іван Пикус розповідав, що виділені гроші підуть також на заміну вікон, дверей та на закупівлю меблів. Щодо ремонту як такого, то його роблять у тих частинах гуртожитків, які досі не були задіяні.

При цьому у гуртожитках на Львівщині переселенці не житимуть постійно. По завершенню воєнного стану їм дадуть час на те, аби з’їхати. Надалі у відремонтованих кімнатах зможуть мешкати студенти.

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