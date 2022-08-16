Зеленський зустрінеться у Львові з генсеком ООН та Ердоганом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 18 серпня приїде до України за запрошенням президента України Володимира Зеленського. Про це розповів речник генсека ООН, передає hromadske.

Гутерреш приїде спершу до Львова, де зустрінеться із Зеленським, а також президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Наступного дня генсек ООН має відправитися до Одеси, щоб відвідати один із трьох портів, який запрацював на експорт українського збіжжя після «зернової угоди».

Серед тем візиту Гутерреша до України буде обговорення напрацювань щодо «зернової угоди», ситуація на захопленій Запорізькій АЕС, та місія до Оленівської колонії, де загинули десятки українських військовополонених.

Перед поверненням до Нью-Йорка, Гутерреш такоє відвідає Стамбул, щоб відвідати Спільний координаційний центр.

Нагадаємо, генсек ООН вже приїжджав в Україну після початку повномасштабного вторгнення рф. 28 квітня Гутерреш приїхав до Києва після відвідин Москви. Після цього окупанти вдарили по Києву 5 ракетами.

Президент Володимир Зеленський наголосив тоді, що «це багато що говорить про справжнє ставлення росії до глобальних інституцій». «Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що організація уособлює. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції», — сказав Зеленський.

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