Ердоган їде у Львів поговорити про припинення війни

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час візиту до Львова обговорюватиме кроки для припинення війни росії проти України «дипломатичним шляхом». Про це повідомляє турецька державна агенція Anadolu Agency.

«Під час зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, шляхом посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ердоган відвідає Львів з одноденним робочим візитом на запрошення Зеленського. Під час візиту лідери зустрінуться з генеральним секретарем ООН Гутеррешем для проведення тристоронньої зустрічі. Також що Ердоган і Зеленський обговорять усі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

Як повідомляв Львівський портал, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 18 серпня приїде до України за запрошенням президента України Володимира Зеленського.

Гутерреш приїде спершу до Львова, де зустрінеться із Зеленським, а також президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Наступного дня генсек ООН має відправитися до Одеси, щоб відвідати один із трьох портів, який запрацював на експорт українського збіжжя після «зернової угоди».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.