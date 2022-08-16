Пункт пропуску «Краківець» відкривають для автобусів

З 17 серпня через оновлений пункт пропуску «Краківець – Корчова» запустять автобусне сполучення. Про це йдеться у Facebook Міністерства інфраструктури України.

На кордоні з України та Польщі повністю завершили реконструкцію пункту пропуску «Краківець – Корчова». З 17 серпня тут запустять автобусне сполучення через новий автобусний термінал.

За час реконструкції у пункті пропуску оновили смуги руху для легковиків та вантажівок, модернізували павільйони для митного та паспортного контролю, розширили під’їзну трасу (А-4) біля пункту пропуску та звели новий автобусний термінал, здатний пропускати від 30 автобусів.

Роботи з оновлення провели в рамках ініційованого президентами України та Польщі та погодженого урядами двох держав проєкту «Відкритий кордон».

Нагадаємо, 20 червня в рамках проєкту «Відкритий кордон» відкрили рух оновленим пунктом пропуску «Краківець – Корчова». В рамках першого етапу модернізації на пункті було збільшено кількість смуг для вантажівок з 4-ти до 10-ти та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області планують побудувати шість нових пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

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Фото: Facebook/ Міністерство інфраструктури України