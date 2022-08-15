ЗСУ знищили ще два склади з боєприпасами рф

15 серпня оперативне командування «Південь» повідомило, що українські захисники знищили 31 окупанта та два склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівцях. Про це йдеться у Facebook ОК «Південь».

Українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 31 окупанта, один танк Т-72, дві самохідні гармати «Піон», одну самохідну артустановку, один мінометний комплекс «Сані» та два автомобілі. Також українські військові знищили два склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці.

Окрім того, оперативне командування заявило про те, що вночі окупанти знову атакували Миколаїв із нетиповим застосуванням зенітно-ракетних систем С-300. Уражено ще один навчальний заклад міста, обвалилась частина будівлі. Також пошкоджень зазнав готель на околицях обласного центру. Попередньо постраждалих нема. Реактивною артилерією обстріляли Нікополь. Уражено склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Обійшлось без втрат.

Також повідомили про ситуацію в Чорному морі. Там корабельно-катерне угруповання збільшило кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні до трьох, відповідно, кількість ракет «Калібр» – до 24.

Зазначимо, що сьогодні зранку у Донецькій області українські захисники збили ще один вертоліт Ка-52 російських військ.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 43 750 військових, 1 876 танків, 233 літаки та 195 гелікоптерів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.