ЗСУ збили ще один російський вертоліт

15 серпня у Донецькій області українські захисники збили ще один вертоліт Ка-52 російських військ. Про це йдеться у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

Вертоліт збив підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ.

«15 серпня, на Донеччині, близько 08:00 год. підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це вже третій Ка-52 окупантів, збитий Силами оборони за дві доби.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 233 літаки та 195 гелікоптерів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.