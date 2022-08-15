ЗСУ збили ще один російський вертоліт

15 серпня у Донецькій області українські захисники збили ще один вертоліт Ка-52 російських військ. Про це йдеться у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.
Вертоліт збив підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ.
«15 серпня, на Донеччині, близько 08:00 год. підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що це вже третій Ка-52 окупантів, збитий Силами оборони за дві доби.
Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 233 літаки та 195 гелікоптерів.
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Ольга Денисяка