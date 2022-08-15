Верховна Рада ухвалила закон, необхідний для «митного безвізу» з ЄС

В понеділок, 15 серпня, Верховна Рада України прийняла в цілому закон, який вводить зміни, необхідні для «митного безвізу» з Європейським Союзом. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Йдеться про закон №7420, за який у другому читанні проголосували 275 нардепів. Власне він передбачає приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), яка дозволить пришвидшити проходження товарів через кордон.

Як раніше казали у Мінфіні, розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе уже наприкінці 2022 року, якщо парламент ухвалить згаданий закон №7420, законопроєкти про приєднання до двох конвенцій, а також будуть здійснені всі відповідні міжнародні процедури.

Після офіційного приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) український бізнес зможе користуватися такими перевагами та спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Довідково: NCTS – технологія, яка лежить в основі європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Україна розпочала тестове застосування NCTS у листопаді 2020 року, а з 17 березня 2021 року стартував етап національного застосування. Для переходу до міжнародного застосування NCTS Україна мала отримати запрошення, після чого приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Станом на липень 2022 року у системі вже зареєстровано більше 1100 трейдерів, близько 4500 працівників митниці, подано більше 5500 декларацій. 13 компаніям присвоєно статус фінансового гаранта. Розпочато надання українським підприємствам спеціальних транзитних спрощень.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення росії Україна екстрено отримала «енергетичний безвіз» – держава від’єдналася від енергосистеми росії та білорусі й стала частиною європейської енергомережі ENTSO-E.

Цьогоріч наприкінці червня Україна отримала й транспортний безвіз з ЄС.

Також Україна веде роботу для підписання «промислового безвізу» (угода АСАА) – це визначення нашої системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською. Це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника.

«Цифровий безвіз» або приєднання до цифрового ринку ЄС. Позитивний ефект від приєднання до цього ринку експерти оцінюють в декілька мільярдів доларів для економіки нашої країни.

«Авіаційний безвіз» – угода про Спільний авіаційний простір» мається на увазі лібералізація допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Наразі його втілення неможливе через активні воєнні дії.

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