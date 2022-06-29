Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну лібералізацію між Україною та ЄС у французькому Ліоні підписали мінінстр інфраструктури Олександр Кубраков та Єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан.

За словами заступника міністра інфраструктури Мустафа Найєма, українські перевізники чекали цього майже п’ять років. Це величезна подія для українських перевізників, що матиме таке ж значення, як скасування віз для українців з країнами ЄС.

«Ця угода потрібна не лише нам. Вона врятує мільйони європейських споживачів від дефіциту та росту цін на наші товари, а також велику кількість європейських компаній, чиї офіси та виробничі бази продовжують працювати в Україні, і які могли залишитися без можливості вивезти свою продукцію. За останні пʼять років ЄС став основним торговельним партнером України. Питома вага товарообігу з країнами Євросоюзу у 2021 році складала більше 41%, а обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом збільшився майже на 42%. Подальший ріст був обмежений нестачею дозволів на міжнародні перевезення… Після підписання Угоди про транспортну лібералізацію проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення буде вирішено остаточно», – повідомив Мустафа Наєм.

В рамках «транспортного безвізу», більше не буде жодних додаткових умов перебування на території ЄС. Водії вантажівок можуть перетинати кордон з країнами Євросоюзу будь-яку кількість разів і на будь-який термін. До сьогодні для отримання права на в’їзд, транзит та перевезення вантажів територією ЄС українському перевізнику був потрібен міжнародний дозвіл і їхня кількість була обмеженою.

Окрім того відтепер в ЄС повністю визнаються українські посвідчення прав водія. Відтак не потрібно буде їх міняти чи складати додаткові іспити.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков уточнив: «термін угоди становить 1 рік із можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності вона вже відсьогодні. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур».

Як відомо, Україна отримала безвізовий режим із Європейським Союзом із 11 червня 2017 року.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну ми екстрено отримали «енергетичний безвіз» – від’єдналися від енергосистеми росії та білорусі й стали частиною європейської енергомережі ENTSO-E.

Уряд також затвердив і передав у Верховну Раду законопроект, який дозволяє ще цього року остаточно запровадити із ЄС й «митний безвіз». Мова йде про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту у системі NCTS. Це дозволить перетинати кордон за лічені хвилини.

Також Україна веде роботу для підписання «промислового безвізу» (угода АСАА) – це визначення нашої системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською. Це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника.

«Цифровий безвіз», або приєднання до цифрового ринку ЄС. Позитивний ефект від приєднання до цього ринку експерти оцінюють в декілька мільярдів доларів для економіки нашої країни.

«Авіаційний безвіз» – угода про Спільний авіаційний простір» мається на увазі лібералізація допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Наразі йоговтілення неможливе через активні воєнні дії.

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