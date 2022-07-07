Україна до кінця року отримає митний безвіз

Ухвалено рішення про запрошення України до митних Конвенцій про процедуру спільного транзиту (NCTS) та спрощення торгівлі товарами – Митний безвіз. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Рішення прийнято на засіданні робочої групи з питань відповідних конвенцій за результатами розгляду висновків фінальної Оціночної місії Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD).

«Ми маємо на меті перетворити українську митницю на максимально зручний сервіс для нашого бізнесу. І NСTS дозволить зробити це, прискоривши проходження товарів через кордон. Митний безвіз – це можливість швидкого переміщення товарів між 36-ма країнами Європейського регіону. Водночас, приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS – це важливий крок майбутнього членства України в ЄС», – наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Після офіційного приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) український бізнес зможе користуватися такими перевагами та спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Очікується, що розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року. Цьому має передувати прийняття Верховною Радою України законопроекту № 7420 та законопроектів про приєднання до двох конвенцій, здійснення всіх відповідних міжнародних процедур.

Довідково

NCTS – технологія, яка лежить в основі європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Україна розпочала застосування NCTS з листопада 2020 року – спочатку у пілотному режимі, а з 17 березня 2021 року розпочато етап національного застосування NCTS. Для переходу до міжнародного застосування NCTS, Україна мала отримати запрошення, після чого приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Станом на липень 2022 року у системі вже зареєстровано більше 1100 трейдерів, близько 4,5 тисяч працівників митниці, подано більше 5500 декларацій. 13 компаніям присвоєно статус фінансового гаранта. Розпочато надання українським підприємствам спеціальних транзитних спрощень.

Як відомо, Україна отримала безвізовий режим із Європейським Союзом із 11 червня 2017 року.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну ми екстрено отримали «енергетичний безвіз» – від’єдналися від енергосистеми росії та білорусі й стали частиною європейської енергомережі ENTSO-E.

29 червня 2022 року Україна отримала транспортний безвіз з ЄС.

Також Україна веде роботу для підписання «промислового безвізу» (угода АСАА) – це визначення нашої системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською. Це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника.

«Цифровий безвіз», або приєднання до цифрового ринку ЄС. Позитивний ефект від приєднання до цього ринку експерти оцінюють в декілька мільярдів доларів для економіки нашої країни.

«Авіаційний безвіз» – угода про Спільний авіаційний простір» мається на увазі лібералізація допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Наразі йоговтілення неможливе через активні воєнні дії.

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