У Львові поховали останню зв’язкову Шухевича Дарію Гусяк

У понеділок, 15 серпня, на Личаківському цвинтарі у Львові похоронили членкиню ОУН, останню зв’язкову командира УПА Романа Шухевича 98-річну Дарію Гусяк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Звідти процесія вирушила до Личаківського кладовища. Там останній спочинок Дарія Гусяк знайшла у родинному гробівці Шухевичів, що на полі почесних поховань №67.

Попрощатися й провести в останню путь відому ОУНівку прийшли львів’яни, громадські діячі й активісти, представники влади.

«Вона завжди була скромна, невибаглива і працювала заради держави. Це була справді сталева людина, яка знала і зріло формувала навколо себе оточення. Завжди звертала увагу на молодь, на роботу з нею, на підготовку молодих кадрів», – так відгукнувся про Дарію Гусяк український історик і громадський діяч Микола Посівнич.

Зазначимо, що з місцем поховання Дарії Гусяк у Львові спалахнув справжній скандал. Син командувача ОУН-УПА Юрій Шухевич публічно висловив своє обурення тим, що зв’язкову його батька керівництво міста фактично відмовило у похованні на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У мерії пропонували інше місце – Стіну пам’яті воїнів УПА, що на вул. Мечникова, де вже поховано близько сотні новітніх Героїв. І саме ця локація, на думку міста, є продовженням меморіалу героїв УПА.

Позицію Юрія Шухевича підтримали історики, зокрема Вахтанг Кіпіані, ІІІ президент України Віктор Ющенко, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко та ще низка культурних та громадських діячів.

Довідково: Дарія Гусяк народилася 4 лютого 1924 року у Трускавці. Коли їй виповнилось 15 років, почала тісно контактувати із членами підпільної ОУН, виконувала доручення організації. Згодом стала зв’язковою головнокомандувача УПА і разом зі своєю мамою шукала й облаштовувала хати, де проживав Роман Шухевич під чужим іменем з охороною.

У 1948 році була стала членкинею ОУН, присягу Дарії Гусяк приймав сам Роман Шухевич. У 1950-му її заарештували і відправили в тюрму «на Лонцького» у Львові. Після цього її засудили на 25 років тюремного ув’язнення, яке вона відбувала в тюрмах Верхньоуральська, Володимира та Мордовії.

Вийшла на волю Дарія Гусяк у віці 51 рік, але дозволу повернутись на Батьківщину їй не дали. Після звільнення з тюрми й надалі зазнавала переслідувань від радянського режиму. Лише у 1995 році стала мешкати у Львові. Згодом долучилась до Проводу Конгресу Українських Націоналістів. Створила громадську жіночу організацію Всеукраїнську Лігу Українських Жінок.

У 2008 році Дарію Гусяк нагородили Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Померла остання зв’язкова Романа Шухевича 12 серпня 2022 року на 98 році життя.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОР, із відкритих джерел