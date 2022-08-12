У Львові померла остання зв'язкова Романа Шухевича

12 серпня померла остання зв’язкова Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня Дарка Гусяк. Про це повідомив у Facebook син Романа Шухевича Юрій Шухевич.

Остання зв’язкова Романа Шухевича Дарка Гусяк померла у віці 98 років.

«Сьогодні у 14:20 за київським часом відійшла у вічність остання зв’язкова Романа Шухевича Дарка Гусяк, справжня мучениця і подвижниця. З юних років належала до ОУН, була завжди на відповідальних ділянках праці. Потім стала зв’язковою Романа Шухевича», – написав Юрій Шухевич.

Довідково:

Дарка Гусяк народилась 1924 року в місті Трускавець на Львівщині. З 15-річного віку мала тісні контакти з членами підпільної ОУН та виконувала доручення організації.

У 1948 року була прийнята у члени ОУН, присягу приймав Роман Шухевич. 1950 року була заарештована, утримувалась радянськими спецслужбами в тюрмі «на Лонцького», у Львові. Після цього її засудили на 25 років тюремного ув’язнення.

У березні 1975 року звільнена, дозволу на повернення на батьківщину не отримала. Лише 1995 року мешкала у Львові. Стала членом Проводу Конгресу Українських Націоналістів. Створила громадську жіночу організацію – Всеукраїнську Лігу Українських Жінок.

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